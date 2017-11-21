Ясмин Ханданович: "Спартак" не оказал серьезного давления"

Вратарь "Марибора" Ясмин Ханданович после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что в прошедшей игре на его команду соперник не оказывал серьезного давления.

– Можно сказать, что "Спартак" более слабая команда в группе, чем другие соперники, ведь вам удалось отнять у этой команды два очка?

– Нет. Не могу так сказать. У нас возникают проблемы, когда давление на команду высокое. В этой встрече не было серьезного давления, поэтому было проще играть и создавать моменты.

– Теперь вас ждет "Севилья". У вашей команды уже нет шансов на выход в плей-офф. Будете пытаться заработать очки в последнем матче?

– Конечно. Мы очень хотим набрать очки. Будет отлично добыть победу для наших фанатов. Нам хочется преподнести им подарок, ведь это будет наш последний матч в Лиге чемпионов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)