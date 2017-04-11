Взрыв произошел внутри автобуса "Боруссии", футболисты в безопасности

Дортмундская "Боруссия" подтвердила, что команда пострадала от взрыва на пути к домашнему стадиону, где должна состояться первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Сообщается, что взрыв произошел внутри клубного автобуса, когда команда собиралась отъезжать от отеля.
Подчеркивается, что футболисты находятся в безопасности, а здоровью защитника Марка Бартры, который пострадал от осколков, ничего не угрожает.
skua
СЭ, не пишите чепуху! Взрыв был возле автобуса, а не В автобусе... There's a developing story in Germany, with Borussia Dortmund confirming that there has been an explosion near the team bus at the team hotel. Масса официальных источников это подтвердило, а вы как всегда решили панику пондять
21:29
LemieuxMario
и до футбола добрались(((
21:21
Ботаникум
Ух ты!!!!!
21:15