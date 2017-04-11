Взрыв произошел внутри автобуса "Боруссии", футболисты в безопасности

Дортмундская "Боруссия" подтвердила, что команда пострадала от взрыва на пути к домашнему стадиону, где должна состояться первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Сообщается, что взрыв произошел внутри клубного автобуса, когда команда собиралась отъезжать от отеля.

Подчеркивается, что футболисты находятся в безопасности, а здоровью защитника Марка Бартры, который пострадал от осколков, ничего не угрожает.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности