21:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Взрыв произошел внутри автобуса "Боруссии", футболисты в безопасности

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Дортмундская "Боруссия" подтвердила, что команда пострадала от взрыва на пути к домашнему стадиону, где должна состояться первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Сообщается, что взрыв произошел внутри клубного автобуса, когда команда собиралась отъезжать от отеля.

Подчеркивается, что футболисты находятся в безопасности, а здоровью защитника Марка Бартры, который пострадал от осколков, ничего не угрожает.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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skua

СЭ, не пишите чепуху! Взрыв был возле автобуса, а не В автобусе... There's a developing story in Germany, with Borussia Dortmund confirming that there has been an explosion near the team bus at the team hotel. Масса официальных источников это подтвердило, а вы как всегда решили панику пондять

21:29

LemieuxMario

и до футбола добрались(((

21:21

Ботаникум

Ух ты!!!!!

21:15

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