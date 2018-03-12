Выиграй ценные призы от партнера Лиги чемпионов Nissan

Сейчас в еврокубках самое жаркое время – Лига чемпионов из-за зубодробительных противостояний теряет топ-клубы. Так, например, 1/8 финала не смогли уже преодолеть французский "ПСЖ" и английский "Тоттенхэм". На этой неделе главный клубный турнир Европы понесет еще одну потерю – после игры в среду "Барселоны" и "Челси".

По случаю противостояния двух грандов официальный партнер Лиги чемпионов компания Nissan запустила конкурс с интересными призами.

Условия участия в конкурсе:

1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к посту в группах "СЭ" в ВК или Фейсбуке;

2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру #Nissan;

3. И не забудь подписаться на группу Nissan.

Вопрос звучит так:

Афиша "Барселона" – "Челси" вызывает стойкую ассоциацию с голом Андреса Иньесты в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2008/09. Этот мяч вызвал жаркие споры – и вывел "Барсу" в финал турнира. Другой знаменитый момент с участием великого испанского полузащитника – гол в финале чемпионата мира-2014 в ворота Голландии. А помните ли вы, какой гениальный штрих внес Иньеста во время еще одной легендарной игры, "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) в марте 2017 года?

Ответ на вопрос ищи в Академии футбола Nissan – здесь.

Оставляя комментарий под данными записями, вы принимаете условия конкурса.