Все пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В пути чемпионов, среди прочих, встретятся "Бенфика" и "Фенербахче".
Полностью список пар выглядит следующим образом:
Путь чемпионов
"Селтик" (Шотландия)/"Русенборг" (Норвегия) – АЕК (Греция);
"Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония)/"Шериф" (Молдавия);
"Црвена Звезда" (Сербия)/"Судува" (Литва) - "Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия);
"Кукеши" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Белоруссия)/ХИК (Финляндия);
"Астана" (Казахстан)/"Мидтьюллан" (Дания) – "Динамо" З (Хорватия)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль);
ЧФР (Румыния)/"Мальме" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия);
Путь представителей лиг
"Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия);
"Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция);
"Славия" П (Чехия) – "Динамо" К (Украина);
ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) – "Спартак" (Россия).
Матчи этой стадии главного еврокубкового турнира пройдут 7/8 и 14 августа.
- Фенербахче (Футбол)
- Селтик
- Динамо Загреб
- Бенфика (футбол)
- БАТЭ
- Шериф Тп
- ЧФР
- АЕК Афины (футбол)
- Русенборг (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- ХИК
- Мальме
- Видеотон
- Легия
- Астана (футбол)
- Карабах
- Мидтьюлланн
- Спартак Тр
- Лига чемпионов
- Лудогорец
- Зальцбург
- Шкендия
- Кукеши
- Хапоэль Б-Ш (футбол)