13:16 | Футбол — Лига чемпионов

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов


В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В пути чемпионов, среди прочих, встретятся "Бенфика" и "Фенербахче".

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов
"Селтик" (Шотландия)/"Русенборг" (Норвегия) – АЕК (Греция);
"Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония)/"Шериф" (Молдавия);
"Црвена Звезда" (Сербия)/"Судува" (Литва) - "Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия);
"Кукеши" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан)БАТЭ (Белоруссия)/ХИК (Финляндия);
"Астана" (Казахстан)/"Мидтьюллан" (Дания) – "Динамо" З (Хорватия)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль);
ЧФР (Румыния)/"Мальме" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия);

Путь представителей лиг
"Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия);
"Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция);
"Славия" П (Чехия) – "Динамо" К (Украина);
ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) – "Спартак" (Россия).

Матчи этой стадии главного еврокубкового турнира пройдут 7/8 и 14 августа.

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