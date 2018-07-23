Все пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В пути чемпионов, среди прочих, встретятся "Бенфика" и "Фенербахче".

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов

"Селтик" (Шотландия)/"Русенборг" (Норвегия) – АЕК (Греция);

"Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония)/"Шериф" (Молдавия);

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Судува" (Литва) - "Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия);

"Кукеши" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Белоруссия)/ХИК (Финляндия);

"Астана" (Казахстан)/"Мидтьюллан" (Дания) – "Динамо" З (Хорватия)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль);

ЧФР (Румыния)/"Мальме" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия);

Путь представителей лиг

"Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия);

"Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция);

"Славия" П (Чехия) – "Динамо" К (Украина);

ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) – "Спартак" (Россия).

Матчи этой стадии главного еврокубкового турнира пройдут 7/8 и 14 августа.