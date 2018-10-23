Влашич назвал фаворита Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признался, что считает "Ливерпуль" фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

- Я бы сказал, что "Челси", но этот клуб не принимает участия в Лиге чемпионов, - цитирует Влашича Gazzetta dello Sport. - Я бы назвал "Ливерпуль": в прошлом году они играли в финале, а теперь стали еще сильнее. Далее идут "Манчестер Сити", "Барселона", "Ювентус" и "Реал". Клопп и Гвардьола показывают отличный футбол в чемпионате Англии.

Напомним, Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" на правах аренды, рассчитанной на один сезон.

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