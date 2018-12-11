Владислав Игнатьев: "Первый матч показал, что "Локомотив" ни в чем не уступает "Шальке"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что команда оставит все силы на поле в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" (1:0). Игра состоится в Германии 11 декабря. Железнодорожникам необходима победа, чтобы претендовать на путевку в Лигу Европы.

- Нас ждет последний матч в году, и мы оставим на поле все силы, чтобы добиться нужного результата, - приводят "Известия" слова Игнатьева. - Наш первый очный матч показал, что мы ни в чем не уступаем "Шальке", поэтому "Локомотиву" по силам их обыграть. Понимаем, что в выездной игре будет тяжелее, но нам необходим положительный результат. Мы не будем оглядываться на ход параллельного матча в Стамбуле, надо сконцентрироваться только на своей игре.