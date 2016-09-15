Владимир Пономарев: "Траоре пока не вписывается в игру ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча ЦСКА – "Байер", который состоялся 14 сентября в рамках первого тура группового турнира Лиги чемпионов и завершился со счетом 2:2.

– Начало матча было удручающим. Наши футболисты не смогли адаптироваться к той игре, которую демонстривал "Байер". Российский футбол отличается от европейского: в Европе он более быстрый, искрометный, а у россиян все вразвалочку. Но ребята молодцы, справились все-таки – во втором тайме преимущество было у армейцев. Ошибки были допущены в обороне, отнеслись невнимательно, это и отразилось впоследствии на результате. Кроме того, не справлялись с атаками немцев, просто не успевали. Акинфеев спас эту встречу. Дзагоев и Еременко тоже хорошо себя проявили. Траоре же пока не вписывается в команду, не может найти взаимопонимания с ребятами. (Любовь КОНЯЕВА)