Витинью: "Даже не думаю о переходе в португальский клуб"

Нападающий ЦСКА Витинью перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" выделил в составе португальской команды нападающего Жонаса. Говоря о целях на предстоящую игру, бразилец сказал, что команда должна одержать победу, чтобы приблизить возможный выход в плей-офф еврокубкового турнира.

-Как оцените шансы набрать первые очки домашний встрече в Лиге чемпионов завтра?

-Мы выйдем с желанием победить. Действительно, мы не набрали ни одного очка в домашних встречах. Нам обязательно нужно побеждать, чтобы приблизить возможный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

-Каких футболистов можете выделить в составе "Бенфики"? И почему команда не смогла набрать ни одного очка?

-Я выделю Жонаса, это классный, мощный футболист. Ему ни в коем случае нельзя дать пространства. А "Бенфика" выйдет с огромным аппетитом, желанием победить, чтобы ослабить критику, которая свалилась на команду.

-У вас есть предложения от ведущих клубов Португалии?

-Сейчас я даже не думаю о переходе в португальский клуб. Никаких предложений не приходило, но если такое поступит, то мы сядем с семьей и подумаем. Но мне приятно, что мои заслуги признают в Португалии.

-Вы в перерыве на сборную были в Португалии. Что вы там делали - отдыхали или просматривали будущего соперника?

-Я всего лишь встретился с друзьями и чуть погрелся на солнце. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, матч ЦСКА - "Бенфика" состоится завтра, 22 ноября. Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.