Виталий Мутко: "Наши клубы играют в групповых турнирах еврокубков, и это здорово"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко признался, что сожалеет о невыходе "Краснодара" в групповой турнир Лиги Европы. Вместе с тем, по мнению главы российского футбола, общее положение российских команд на европейской арене находится на хорошем уровне.

Напомним, в сезоне-2017/18 Россия будет представлена четырьмя клубами. В Лиге чемпионов сыграют ЦСКА и "Спартак", армейцы 12 сентября на выезде сыграют с "Бенфикой", а 13 сентября красно-белые в гостях встретятся с "Марибором". В Лиге Европы страну представят "Локомотив" и "Зенит". 14 сентября российские команды на чужих полях сыграют с "Копенгагеном" и "Вардаром" соответственно.

- Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках. Мы играем в групповых турнирах, и это здорово, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это характеризует уровень нашей лиги, и эти позиции надо сохранять. До сих пор сожалею о неудаче "Краснодара", но в целом все в порядке. Надеюсь, что сегодня хороший старт будет у ЦСКА.

Я очень рад, что в подгруппах еврокубковых турнирах за наши команды играет много молодежи, много кандидатов в сборную. Это крайне важно для нас.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Бенфика" - ЦСКА.