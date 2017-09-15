Виталий Мутко: "Футболисты "Спартака" растранжирили много моментов в матче против "Марибора"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что в матче Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Марибором" (1:1) красно-белые растеряли много моментов. По его словам, москвичи доминировали всю встречу, однако удержать преимущество не смогли.

- "Спартак" абсолютно доминировал весь матч и мог спокойно побеждать "Марибор", - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Но в этом разбираться должны специалисты и, прежде всего, главный тренер. После 1:0 "Спартак" сел, начать защищать этот счет. Растранжирили очень много моментов. Но главное, что нет поражения. В целом все наши команды достойно выступили в первом туре еврокубков. На самом деле результат неплохой, нет ни одного поражения, у всех российских клубов хорошие шансы.

- ЦСКА и "Зенит" победили заслуженно. У ЦСКА был более сложный матч, они вырвали победу. "Зенит" легко, свободно победил, этот соперник был по зубам. "Локомотив" очень достойно выступил. "Копенгаген" – это чемпион Дании, национальная сборная у них очень прилично выступает на международной арене. "Локомотив" смотрелся здорово, и это хороший результат для них. Для "Локомотива" тоже открываются хорошие перспективы.