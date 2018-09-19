"Виктория" – ЦСКА: прямая трансляция – в 22.00

Сегодня, 19 сентября, ЦСКА стартует в Лиге чемпионов. Армейцы сыграют в главном клубном турнире Европы в статусе вице-чемпиона России. Свой путь москвичи начинают в Чехии матчем с "Викторией". Встреча в Пльзени пройдет на арене Doosan Arena и стартует в 22.00 по московскому времени. Наряду с чешской и российской командой в группе G играют мадридский "Реал" и итальянская "Рома".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Виктория" – ЦСКА.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: прямая трансляция