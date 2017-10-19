Виктор Линделеф: "Ничего особенного не чувствовал в матче с "Бенфикой"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф отметил, что не испытывал особенных чувств в матче 3-го тура отборочного турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:0). Шведский защитник до перехода в английский клуб выступал за лиссабонский коллектив.

- Я провел в "Бенфике" пять лет, и мне было приятно вернуться, - цитирует пресс-служба УЕФА Линделефа. - Я очень рад победе, которую мы одержали сегодня. Я ничего особенного не чувствовал, я был просто счастлив играть. Хотел сделать все возможное, чтобы помочь "МЮ" победить, и это удалось.

Трансляция матча "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед"