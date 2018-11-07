Виктор Гончаренко: "После "Реала" взлетели, теперь – упали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и кризис в команде после победы над "Реалом" 2 октября.

– Сидя на этом месте в начале октября вы опасались, что команду ждет кризис после победы над "Реалом". И действительно: команда проигрывает. Это именно та психологическая яма, про которую вы говорили?

– На самом деле здесь целый ряд причин. Когда ты обыгрываешь такую команду как "Реал", эмоционально очень сильно взлетаешь, но потом можешь и очень сильно упасть. Эмоциональная усталость идет на первом месте, потом уже физическая. Так что доля правды в этом есть. (Александр Рогулев)

"Рома" лидирует в группе G с 9 очками, ЦСКА занимает третье место с 4 очками. В 5-м туре, 27 ноября, ЦСКА примет "Викторию", а "Рома" – "Реал".

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