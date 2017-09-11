Виктор Гончаренко: "Не исключаю, что Жамалетдинов сыграет с первых минут"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что все футболисты армейцев на сто процентов готовы сыграть в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой". Специалист не исключил, что нападающий красно-синих Тимур Жамалетдинов выйдет на поле с первых минут.

– Все игроки ЦСКА, прилетевшие в Лиссабон, готовы на 100 процентов. Набабкина в силу обстоятельств мы были вынуждены оставить дома, – сказал Гончаренко. – В составе соперника отмечу нападающих Сеферовича и Жонаса.

Так же хорошо в центре поля действует Пиззи – продуктивный полузащитник. Мы хорошо изучили соперника. Другое дело, как мы воспользуемся полученной информацией.

Перспективы ЦСКА? У нас довольно ровная группа. Понятно, что "Манчестер Юнайтед" – фаворит, а мы, "Базель" и "Бенфика" разыграем места в группе.

Жамалетдинов? нужно понимать, что для молодого футболисты всегда непросто выступать в Лиге чемпионов. Но его появление в стартовом составе я не исключаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.