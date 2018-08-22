"Види" с Хусти и Лазовичем проиграл АЕК в Лиге чемпионов

Греческий АЕК обыграл "Види" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе победителей появился бывший хавбек "Рубина" Марко Ливая, а воспитанник ЦСКА Урош Чосич остался в запасе. В старовом составе венгерской команды появились бывшие футболисты "Зенита" Саболч Хусти и Данко Лазович, а на замену вышел экс-форвард "Ахмата" Марко Шчепович.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Первый матч
"Види" (Венгрия) - АЕК (Греция) - 1:2 (0:1)
Голы: Клонаридис, 34 (0:1). Бакасетас, 49 (0:2). Лазович, 67 (1:2).
"Види": Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хусти, Хаджич, Ковач, Николов (Шчепович, 54), Лазович.
АЕК: Баркас, Хулт, Иконому, Бакакис, Лампропулос, Манталос, Симоэш, Яланопулос (Алеф, 66), Клонаридис (Элдер Лопеш, 82), Ливая (Понсе, 86), Бакасетас.
Предупреждения: Клонаридис, 25. Лазович, 25. Него, 31. Яланопулос, 37.
Удаления: Хусти, 23. Бакасетас, 53.
Судья: РОККИ (Италия).
22 августа. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-4/