Валерий Масалитин: "У ЦСКА изначально не было шансов против "Тоттенхэма"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что с такой игрой москвичей, особенно в обороне, у них не было шансов в матче с "Тоттенхэмом" (1:3). По его словам, команда Слуцкого могла пропустить гораздо больше мячей.

– Я считаю, у ЦСКА изначально не было шансов во встрече с "Тоттенхэмом". Тем более с такой игрой в обороне их не было вдвойне. Армейцам повезло, что сумели забить мяч. "Тоттенхэм" вначале много прощал, и Акинфеев здорово играл, выручал до поры до времени. А потом мы провалились. Могли не только три мяча пропустить, но и шесть-семь. С такой игрой у нас шансов не было никаких. Нужно делать выводы. Проблем целый комплекс: травмы, отсутствие усиления, короткая скамейка. Да, года два-три у нас были сложные группы, но мы могли выйти хотя бы в Лигу Европы. А одной хорошей домашней игры с "Байером" недостаточно.

Как ни странно, я считаю, что лучшим в матче с "Тоттенхэмом" был Акинфеев. Он очень много выручал команду. А так, мяч у нас не держался, мы много оборонялись, при том что ЦСКА не может обороняться. Это ведь не "Ростов" или "Рубин" времен Бердыева, которые играют от обороны. Как показала практика, у ЦСКА большие проблемы с защитой. В итоге команда вылетела из еврокубков и лишилась тренера.

Если возвращаться к игре с "Тоттенхэмом", все говорят об Алане Дзагове, но я бы не сказал, что он выделялся. Все-таки Алан, как опытный игрок, должен был вести за собой команду. До того Дзагоева, которым мы восхищались, ему еще далеко.

Повлияла ли информация об уходе Слуцкого на игру с "Тоттенхэмом"? В идеале об этом нужно было объявить после матча, хотя данную тему муссировали на протяжении дней четырех-пяти. Возможно, нужно было бы доверить Гончаренко давать установку на вчерашнюю игру. Может, ребят это немного взбудоражило бы.

Если говорить в целом о выступлении ЦСКА, кадровые потери оказались очень значительные, особенно Вернблум в средней линии.

Были потери Еременко с Дзагоевым, которые могли бы помочь команде. Но им нет равноценной замены. Поэтому нужна длинная скамейка, и желательно, чтобы это были свои молодые ребят, которые подпирали бы опытных футболистов. Тем более молодежный состав удачно играет в Юношеской лиге УЕФА. Неужели там нельзя было найти двух-трех человек, которые подменили бы опытных? В этом случае и Березуцкий бы мог отдохнуть, и Игнашевич, и не было бы таких провальных игр, особенно в линии защиты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)