"Валенсия" без Черышева отправится на матч Лиги чемпионов

"Валенсия" опубликовала заявку команды в своем Твиттере на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Денис Черышев не попал в окончательный список из-за травмы.

Состав "Валенсии": Нету, Доменеч, Эмилито – Везу, Мурильо, Пиччини, Диакаби, Гарай, Лато, Паулиста, Гайя – Кокелен, Солер, Парехо, Кондогбьа, Васс – Батшуайи, Гамейро, Родриго.

27-летний российский полузащитник Денис Черышев получил небольшое повреждение еще в расположении национальной команды, а затем не смог доиграть матч чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

"Летучие мыши" занимают третье место в группе H. Команда сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0) и проиграла "Ювентусу" (0:2).

Предстоящий матч с "Янг Бойз" пройдет в Берне во вторник. Начало в 19.55 (мск).

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