Вадим Васильев: "Видеоповторы нужно вводить немедленно"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в интервью "СЭ" отметил, что считает "Ювентус" фаворитом в полуфинале Лиги чемпионов. Также он заявил о необходимости скорейшего внедрения видеоповторов.

– Кого считаете фаворитом пары?

– "Ювентус". По таланту сегодня мы не уступаем, но, безусловно, у туринцев гораздо больше опыта игры на высшем уровне. А это очень важный фактор на этой стадии соревнования.

– Не беспокоитесь ли за судейство, учитывая, что два года назад исход вашего противостояния с "Юве" (1:0, 0:0) решил спорный пенальти, реализованный Видалем?

– Беспокоюсь. Надеемся, что УЕФА на этот раз подойдет к вопросу судейства со всей серьезностью. И для этой надежды есть основания. В среду у меня был разговор с новым президентом УЕФА Александером Чеферином, и он разделил мою обеспокоенность грубыми судейскими ошибками в матчах высочайшего уровня.

– Вы – за введение видеоповторов?

– Да, безусловно. Кстати, на административном совете французской лиги в Париже, где я вчера побывал, решили уже в этом сезоне стыковые матчи между клубами лиги 1 и лиги 2 обслуживать с использованием видео. Истории с матчами "Барселоны" с "ПСЖ" и "Реала" с "Баварией" показали, что видеоповторы нужно вводить немедленно. Как минимум – для определения положения "вне игры". Технически это возможно и позволит избежать тех грубых ошибок, которые все мы видели. И президент УЕФА с этим согласен. (Игорь РАБИНЕР)