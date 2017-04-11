Ули Хенесс: "Матчи "Баварии" с "Реалом" всегда особенные"

Президент "Баварии" Ули Хенесс в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" высоко оценил класс соперника. Руководитель отметил, что встречи с мадридским клубом всегда носят принципиальный характер.

– Матчи "Баварии" с "Реалом" всегда особенные, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хенесса. – Эти клубы играют друг с другом на равных, и поэтому мы, руководители, так же нервничаем, как и все другие неравнодушные к "Баварии".

У "Реала", как и всегда, сильная команда. Играть против "Реала" - это играть против одной из лучших команд мира. Если у твоей команды день не сложится, то шансов практически нет.