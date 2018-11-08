Украинский эксперт о пенальти на Стерлинге: "Если есть фэйр-плей, то Жезус должен был демонстративно промахнуться"

Бывший игрок и тренер ЦСКА, украинский футбольный эксперт Сергей Морозов прокомментировал пенальти, который назначил венгерский арбитр Виктор Кошшои за падение Рахима Стерлинга в матче "Манчестер Сити" - "Шахтер" (6:0). 11-метровый реализовал Габриэл Жезус.

- Когда идут европейские международные соревнования, мы говорим фэйр-плей. Если фэйр-плей, то возьми Жезус и пробей пенальти демонстративно мимо, забей в аут или еще куда-то. Но не сделали этого, - цитирует Морозова Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканалов "Футбол 1/2". - Это же настоящий фэйр-плей. Если это не так, тогда фэйр-плей – надуманная какая-то ситуация. Фэйр-плей же придуман и под моменты с симуляцией, чтобы не было симулянтов.

Looks like Raheem Sterling took my "be more like Steven Gerrard" advice years ago a little too far here. pic.twitter.com/C1rnvus7fq – Deluded Brendan (@DeludedBrendan) 7 ноября 2018 г.

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