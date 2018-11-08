10:03 | Футбол — Лига чемпионов

Украинский эксперт о пенальти на Стерлинге: "Если есть фэйр-плей, то Жезус должен был демонстративно промахнуться"

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Бывший игрок и тренер ЦСКА, украинский футбольный эксперт Сергей Морозов прокомментировал пенальти, который назначил венгерский арбитр Виктор Кошшои за падение Рахима Стерлинга в матче "Манчестер Сити" - "Шахтер" (6:0). 11-метровый реализовал Габриэл Жезус.

- Когда идут европейские международные соревнования, мы говорим фэйр-плей. Если фэйр-плей, то возьми Жезус и пробей пенальти демонстративно мимо, забей в аут или еще куда-то. Но не сделали этого, - цитирует Морозова Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканалов "Футбол 1/2". - Это же настоящий фэйр-плей. Если это не так, тогда фэйр-плей – надуманная какая-то ситуация. Фэйр-плей же придуман и под моменты с симуляцией, чтобы не было симулянтов.

 

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