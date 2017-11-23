УЕФА открыл дело против "Баварии", фанаты которой забросали поле фальшивыми деньгами

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Баварии" по итогам гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (1:2). Решение о наказании будет вынесено контрольным, этическим и дисциплинарным органом европейского союза 7 декабря (уже после завершения группового турнира).
Напомним, болельщики немецкого клуба были возмущены высокими ценами на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов. Во время встречи группового турнира против "Андерлехта" поклонники "Баварии" забросали поле фальшивыми деньгами. Для поклонников "Баварии" билет на матч стоил 100 евро.
Bayern supporters die vanavond de wedstrijd tegen Anderlecht wilden bezoeken, moesten maar liefst €100 betalen. Als protest tegen de hoge prijzen, gooiden ze nep geld op het veld en hadden ze een spandoek. #AgainstModernFootball #andbay pic.twitter.com/KwY9svcFLT– In de Hekken (@indehekken) 22 ноября 2017 г.
баламошка
Фифа требует забрасывать поле только настоящими деньгами.
19:19