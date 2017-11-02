Удар мастера. Банега удвоил преимущество "Севильи" в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега забил второй мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хавбек андалусийцев поразил ворота Александра Селихова, пробив из-за пределов штарфной на 59-й минуте.

Отметим, что ранее аргетинец отдал результативную передачу на Клемана Лангле.

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Банега продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство. Имея перед собой двух защитников, он раскидал их финтами и почти без замаха нанес могучий удар в дальнюю девятку. Можно ли было отобрать мяч, не доводя дело до удара? Теоретически – да, а на практике Комбаров, скорее всего, опасался выбрасываться навстречу сопернику, который мог поймать его на противоходе и ворваться в штрафную по месту инсайда с выходом один на один. Джикия же работал на подстраховке и находился дальше, а выйти навстречу, когда Банега подработал мяч под удар, уже не успел.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"