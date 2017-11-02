00:00 | Футбол — Лига чемпионов

Удар мастера. Банега удвоил преимущество "Севильи" в матче со "Спартаком"

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Полузащитник "Севильи" Эвер Банега забил второй мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хавбек андалусийцев поразил ворота Александра Селихова, пробив из-за пределов штарфной на 59-й минуте.

Отметим, что ранее аргетинец отдал результативную передачу на Клемана Лангле.

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Банега продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство. Имея перед собой двух защитников, он раскидал их финтами и почти без замаха нанес могучий удар в дальнюю девятку. Можно ли было отобрать мяч, не доводя дело до удара? Теоретически – да, а на практике Комбаров, скорее всего, опасался выбрасываться навстречу сопернику, который мог поймать его на противоходе и ворваться в штрафную по месту инсайда с выходом один на один. Джикия же работал на подстраховке и находился дальше, а выйти навстречу, когда Банега подработал мяч под удар, уже не успел.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"

результаты опроса
12530 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак"?
Победой "Севильи" с разностью в один-два мяча
28.3%
Крупной победой "Севильи"
15.6%
Нулевой ничьей
1.5%
Результативной ничьей
26.5%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
24.7%
Крупной победой "Спартака"
3.4%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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madmax25

прав был Кафельников....

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