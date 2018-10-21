Твиттер Лиги чемпионов поздравил Видича. Ему 37

Официальный Твиттер Лиги чемпионов поздравил с днем рождения сербского защитника Неманью Видича. Ему исполнилось 37 лет.

Видич выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 год, "Манчестер Юнайтед" (2006-2014) и "Интер" (2014-2016). За это время футболист пять раз становился чемпионом АПЛ и выиграл один кубок Лиги чемпионов. Экс-футболист провел 36 матчей за сборную Сербии и забил один гол. Завершил карьеру в 2016 году.