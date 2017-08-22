Тренер "Янг Бойз": "Не думаю, что ЦСКА можно назвать машиной"

Главный тренер "Янг Бойз" Ади Хюттер в преддверии ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА сказал, что армейцы являются фаворитом противостояния. Он отметил, что его команда сделает все, чтобы выступить наилучшим образом.
– Тренер АЕК сравнил ЦСКА с машиной. А вы как считаете?
– Машина? Не думаю. В Берне мы увидели прекрасно сыгранную команду. В ответной встрече постараемся сыграть лучше. Конечно, армейцы – фаворит, но завтра сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом и не уступить.
– Кто завтра выступит в нападении в отсутствии Оаро?
– Сегодня и завтра нам предстоят тренировки, после этого я определюсь с форвардами.
– Как планирует вести игру "Янг Бойз"?
– Секретов сейчас не раскрою. Будем исходить из неудачного результата в Берне. Ситуация побуждает нас атаковать и забивать. Посмотрим, удастся ли нам это.
– Планируете чаще атаковать ворота Игоря Акинфеева, чтобы вынудить его ошибиться?
– Акинфеев – голкипер топ-класса, но как и любой человек он допускает ошибки. Завтра сделаем для этого все возможное.(Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Островзаячий
Это же кони. Тройка, тачанка, а по игре с Уралом просто водовоз.
19:09