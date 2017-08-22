Тренер "Янг Бойз": "Не думаю, что ЦСКА можно назвать машиной"

Главный тренер "Янг Бойз" Ади Хюттер в преддверии ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА сказал, что армейцы являются фаворитом противостояния. Он отметил, что его команда сделает все, чтобы выступить наилучшим образом.

– Тренер АЕК сравнил ЦСКА с машиной. А вы как считаете?

– Машина? Не думаю. В Берне мы увидели прекрасно сыгранную команду. В ответной встрече постараемся сыграть лучше. Конечно, армейцы – фаворит, но завтра сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом и не уступить.

– Кто завтра выступит в нападении в отсутствии Оаро?

– Сегодня и завтра нам предстоят тренировки, после этого я определюсь с форвардами.

– Как планирует вести игру "Янг Бойз"?

– Секретов сейчас не раскрою. Будем исходить из неудачного результата в Берне. Ситуация побуждает нас атаковать и забивать. Посмотрим, удастся ли нам это.

– Планируете чаще атаковать ворота Игоря Акинфеева, чтобы вынудить его ошибиться?

– Акинфеев – голкипер топ-класса, но как и любой человек он допускает ошибки. Завтра сделаем для этого все возможное.(Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)