Тренер "Базеля": "С нетерпением жду матчей Лиги чемпионов"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил силу английской команды. Эта встреча станет для специалиста первой в европейском турнире.

– "Манчестер Юнайтед" силен во всех аспектах, - цитирует UEFA.com специалиста. - Они сделали отличные приобретения, которые сделали команду еще лучше. Они являются фаворитами группы. Для нас это сильнейшая команда в нашей группе, хотя все команды непросты.

"Базель" – моя первая работа в качестве тренера. Дебют в Лиге чемпионов в этом статусе – очень волнующее событие. С нетерпением жду всех этих матчей, особенно встречи с Жозе Моуринью и его командой.

Напомним, что "Базель" и "Манчестер Юнайтед" являются соперниками ЦСКА. Сегодня, 12 сентября, армейцы проведут матч против "Бенфики". Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.