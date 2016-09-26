Тиагу Алькантара: "Атлетико" защищается лучше любой другой команды мира"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара считает, что "Атлетико" располагает лучшей обороной в мире. Этим командам предстоит встретиться во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

– Мы играли с "Атлетико" в полуфинале, знаем, как эта команда действует, – цитирует Bild Алькантару. – Также знаем сильные и слабые стороны "Атлетико". Нужно использовать всю нашу мощь против него. "Атлетико" обороняется лучше нас, лучше "Барселоны", лучше любой команды в мире. С нетерпением жду этого вызова.

Напомним, что "Бавария" и "Атлетико" выступают в одной группе Лиги чемпионов с "Ростовом".