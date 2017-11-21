Тайсон: "Шахтеру" в матче с "Наполи" нужно быть внимательнее с концентрацией"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что соперник силен коллективными действиями. По его словам, "горнякам" необходимо сыграть в этом поединке внимательно.

- Нельзя кого-то выделить у "Наполи". Соперник силен коллективно, - приводит MatchDay слова Тайсона. - "Наполи" – один из лидеров итальянского чемпионата. Мы должны уважать соперника, быть внимательными и играть в свою игру.

На самом деле будем стараться играть в свою игру. Психология тоже важна. Нужно быть внимательными, с концентрацией, чтобы решить свою задачу и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.