Тарас Степаненко: "Хочется, чтобы "Шахтер" сыграл с "Ливерпулем"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от жеребьевки Лиги чемпионов. Он надеется, что его команда сыграет с "Ливерпулем".

- Хочется сыграть с "Ливерпулем", я уже об этом говорил. Во всех корзинах есть очень серьезные клубы, поэтому какой-то легкой группы не ожидается, а вот очень сильная может попасться, чего не хотелось бы, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Понятно, что первая корзина – все команды высочайшего уровня, чемпионы своих стран, и с кем-то из них все равно придется играть. А вот из третьей и четвертой хотелось бы попроще.

Жеребьевка начнется в 19.00 по московскому времени.