01:28 | Футбол — Лига чемпионов

Стивен Джеррард: "Ливерпуль" в шаге от того, чтобы начать великую главу в историю клуба"


Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал победу своей бывшей команды над "Ромой" в полуфинале Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

– Я рад за своих бывших партнеров. Посмотрите, какие эмоции были у Милнера! Посмотрите, как праздновали болельщики!, – цитирует BT Sport Джеррарда. – Если команда сможет сделать еще один шаг вперед, то это может стать началом чего-то по-настоящему большого. 

Рома - Ливерпуль

 

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