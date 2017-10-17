13:24 | Футбол — Лига чемпионов

Спортивный директор "Севильи": "Спартак" исторически занимает важное место в Европе"

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Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариас в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что в составе красно-белых есть много квалифицированных футболистов. Он подчеркнул, что его команда постарается диктовать свои условия на поле.

- Эта игра даст нам возможность закрепиться на первом месте группе, - цитирует El Desmarque Ариаса. - Кроме того, мы можем получить хороший результат перед ответной игрой против "Спартака". Матч будет трудным, ведь соперник тоже хочет выйти из группы. Но мы настроены достичь хорошего результата.

"Спартак" – это клуб, который исторически занимает важное место не только в России, но и в Европе. У нас есть понимание того, что в России нам будет сложно решить свои задачи, но мы готовы. Надеюсь, что мы увидим лучшую игру в исполнении "Севильи".

Луиз Адриану сейчас находится не в лучшей форме, но у "Спартака" есть другие игроки высокого уровня. Это быстрые футболисты, которым нельзя давать много пространства, в противном случае они доставят нам много хлопот. Мы постараемся навязать им свою игру и контролировать ход встречи.

Матч "Спартак" - "Севилья" состоится сегодня, 17 октября. Начало - в  21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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andyk82

Семь ветров Хорошо что в Севилье не смотрели последние матчи Спартака, пусть и дальше думают что Луиз Адриану не в лучшей форме.))---------------------- А он в хорошей? 4,5 мяча почти что за сезон... Ну-ну! У нас Кришито больше забил

14:09

Семь ветров

Хорошо что в Севилье не смотрели последние матчи Спартака, пусть и дальше думают что Луиз Адриану не в лучшей форме.))

13:34