Спортивный директор "Севильи": "Спартак" исторически занимает важное место в Европе"

Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариас в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что в составе красно-белых есть много квалифицированных футболистов. Он подчеркнул, что его команда постарается диктовать свои условия на поле.

- Эта игра даст нам возможность закрепиться на первом месте группе, - цитирует El Desmarque Ариаса. - Кроме того, мы можем получить хороший результат перед ответной игрой против "Спартака". Матч будет трудным, ведь соперник тоже хочет выйти из группы. Но мы настроены достичь хорошего результата.

"Спартак" – это клуб, который исторически занимает важное место не только в России, но и в Европе. У нас есть понимание того, что в России нам будет сложно решить свои задачи, но мы готовы. Надеюсь, что мы увидим лучшую игру в исполнении "Севильи".

Луиз Адриану сейчас находится не в лучшей форме, но у "Спартака" есть другие игроки высокого уровня. Это быстрые футболисты, которым нельзя давать много пространства, в противном случае они доставят нам много хлопот. Мы постараемся навязать им свою игру и контролировать ход встречи.

Матч "Спартак" - "Севилья" состоится сегодня, 17 октября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.