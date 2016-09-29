Спонсор "Ростова" может прекратить отношения с клубом

Отношения между "Ростовом" и его спонсором компанией "Группа Агроком" обостряются, если менеджмент ростовчан не предпримет шагов по урегулированию ситуации, то это закончится тем, что отношения могут быть прекращены.

– Мы сейчас направили в "Ростов" официальный запрос на эту тему, – приводит "Р-Спорт" слова генерального директора компании Сергея Сапотницкого. – Окончательных решений еще никаких не принято, но ситуация обостряется, и если менеджмент клуба не будет предпринимать шаги по урегулированию ситуации, то это закончится тем, что наши отношения могут быть прекращены.

Вчера игроки "Ростова" вышли на матч группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (2:2) в форме, на которой не был обозначен логотип спонсора. Аналогичная ситуация случилась и в игре 1-го тура против "Баварии" (0:5), когда клуб не вышел на матч в подготовленной форме со спонсорским логотипом.