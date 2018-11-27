Спекулянты продают билеты на "Викторию" в два раза дешевле номинала

Спекулянты около касс "Лужников" продают билеты на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и чешской "Викторией" в два раза дешевле номинала. Места на нижнем ярусе центральной трибуны можно приобрести за 800-900 рублей, тогда как в кассе стоимость таких билетов начинается с 1800 рублей.

Билеты за ворота спекулянты предлагают за 500 рублей, но при покупке сразу нескольких штук готовы скинуть цену вдвое.

ЦСКА реализовывал пакеты билетов на три матча группового турнира Лиги чемпионов, собрав полные "Лужники" на играх с "Реалом" и "Ромой". (Александр Рогулев)

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