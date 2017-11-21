"Спартак" прибыл на матч против "Марибора"

Автобус с игроками "Спартака" приехал на стадион "Открытие-Арена" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", информирует пресс-служба красно-белых.
"Наши бойцы уже на стадионе! Полтора часа до начала матча "Спартак" - "Марибор"! Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. До встречи на стадионе!", - говорится в Твиттере "Спартака".
Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" пройдет сегодня, 21 ноября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Наши бойцы 👊 уже на стадионе! Полтора часа до начала матча #СпартакМарибор! Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. До встречи на стадионе! pic.twitter.com/g37oLFBW5d– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2017 г.