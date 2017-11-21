"Спартак" прибыл на матч против "Марибора"

Автобус с игроками "Спартака" приехал на стадион "Открытие-Арена" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", информирует пресс-служба красно-белых.

"Наши бойцы уже на стадионе! Полтора часа до начала матча "Спартак" - "Марибор"! Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. До встречи на стадионе!", - говорится в Твиттере "Спартака".

Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" пройдет сегодня, 21 ноября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.