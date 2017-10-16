"Спартак" попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче против "Севильи"

"Спартак" обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".
"Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры", – говорится на сайте "Спартака".
Напомним, что УЕФА наказал "Спартака" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором".В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу еврокубках – в 4-м туре с "Севильей" 1 ноября.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-10-16-pribyvayte_na_stadion_zablagovremenno/