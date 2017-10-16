"Спартак" попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче против "Севильи"

"Спартак" обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

"Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры", – говорится на сайте "Спартака".