18:06 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" объявил заявку на 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов


"Спартак" на официальном сайте представил заявку команды на 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, в которую вошли 29 игроков. Соперником красно-белых на этой стадии турнира будет победитель пары "Базель"ПАОК.

Напомним, первый матч 2-го отборочного раунда главного еврокубкового турнира завершился победой греческой команды со счетом 2:1, ответная игра состоится сегодня, 1 августа.

Заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин;
защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;
полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Фернанду;
нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша.

Первый матч 3-го раунда "Спартак" проведет на выезде 8 августа, ответная игра состоится 14 августа в Москве.

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Какой соперник в отборе Лиги чемпионов удобнее "Спартаку" - ПАОК или "Базель"?
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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-08-01-zayavka_spartaka_na_ligu_chempionov/

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