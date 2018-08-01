"Спартак" объявил заявку на 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Спартак" на официальном сайте представил заявку команды на 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, в которую вошли 29 игроков. Соперником красно-белых на этой стадии турнира будет победитель пары "Базель" – ПАОК.
Напомним, первый матч 2-го отборочного раунда главного еврокубкового турнира завершился победой греческой команды со счетом 2:1, ответная игра состоится сегодня, 1 августа.
Заявка "Спартака" выглядит следующим образом:
вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин;
защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;
полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Фернанду;
нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша.
Первый матч 3-го раунда "Спартак" проведет на выезде 8 августа, ответная игра состоится 14 августа в Москве.
👤 Заявка #Спартак’а на Лигу чемпионов– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 августа 2018 г.
Наш клуб внес 29 игроков в список для участия в третьем квалификационном раунде главного клубного европейского турнира.
📋 Список игроков 👉🏻 https://t.co/VgUMUQLx2W#Spartak #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/YO7SXYHe0Q
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-08-01-zayavka_spartaka_na_ligu_chempionov/