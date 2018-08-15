"Спартак" может снова сыграть с ПАОК. Это не шутка

"Спартак" дважды играл с ПАОК в этом евросезоне и уступил ему дорогу в следующий раунд. Но соперников может ждать новая встреча – уже осенью.

Красно-белые не сумели пройти греческую команду, проиграв в гостях (2:3), не забив ни разу дома (0:0) и получив массу негативных эмоций. Ирония футбольной судьбы: у него есть шанс взять реванш. Причем совсем скоро.

Формат еврокубков таков, что команда, выбывшая в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, пережив горечь поражения, попадает... напрямую в групповой турнир Лиги Европы. То есть спартаковцы останутся в еврокубках как минимум до декабря 2018 года.

Это касается и ПАОК. Если он переиграет "Бенфику", то выйдет в главный клубный турнир. А если окажется слабее, продолжит выступления в Лиге Европы. Внимание – в том же еврокубке, что и красно-белые!

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 31 августа. Перед ней 48 команд распределят по четырем корзинам в соответствии с клубными коэффициентами. "Спартак" отправят в третью или четвертую корзину, где точно не будет ПАОК, у которого более высокий коэффициент. Это означает, что они могут попасть в одну группу.

И тогда:

1. Нас ждут два увлекательнейших матча в Москве и Салониках.

2. У Массимо Карреры будет возможность исправить ошибки.

3. Российские журналисты и греческие болельщики смогут снова взглянуть друг другу в глаза.

4. Хачериди еще раз или два покажет свои желто-синие щитки. Если их перед игрой не конфискуют арбитры.

5. Иван Саввиди опять произнесет какие-нибудь крылатые фразы.

6. Как минимум в одной из игр на поле не выйдет Луиз Адриану, которого ждет многоматчевая дисквалификация за удаление.

Поболеем за "Бенфику" и за правильный жребий?! (Александр БОБРОВ)​

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Лига Европы: календарь и результаты матчей