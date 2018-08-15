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"Спартак" потерял минимум 15 миллионов евро

14 августа. Москва. Тушино. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Команда Дениса ГЛУШАКОВА (№ 8) не смогла дойти до Лиги чемпионов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
14 августа. Москва. Тушино. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Команда Дениса ГЛУШАКОВА (№ 8) не смогла дойти до Лиги чемпионов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Спартак" уступил ПАОК по сумме двух матчей (0:0 в Москве после 2:3 в Салониках), не вышел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов и соответственно потерял шансы на участие в основной стадии турнира.

Таким образом, московский клуб не получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 15,25 миллиона евро, положенные за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. За участие в группе Лиги Европы, куда попал "Спартак", предусмотрено куда меньшее вознаграждение – 2,62 миллиона евро.

Кроме того, за победы и ничьи в ЛЧ выплачиваются куда большие бонусы, чем за результаты в ЛЕ. Например, за победу там положено 2,7 миллиона евро (против 570 тысяч в Лиге Европы). А еще существуют выплаты за место в рейтинге выступлений в последние 10 лет, а также отчисления от централизованной продажи маркетинговых пар. Так что "Спартак" из-за непопадания в группу ЛЧ по итогам сезона может недосчитаться 20 миллионов евро и даже больше.

Спартак М - ПАОК

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