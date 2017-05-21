Состав первой корзины Лиги чемпионов: с кем не сыграет "Спартак"

После завоевания "Реалом" чемпионства в Испании стал известен полный состав первой корзины Лиги чемпионов сезона-2017/18. В ней оказался "Спартак" как представитель седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА.
Отметим, остальные корзины турнира будут сформированы по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.
Состав первой корзины Лиги чемпионов:
чемпион Испании - "Реал";
чемпион Германии - "Бавария";
чемпион Англии - "Челси";
чемпион Италии - "Ювентус";
чемпион Франции - "Монако";
чемпион Португалии - "Бенфика";
чемпион России - "Спартак";
чемпион Украины - "Шахтер".
vassel
смешно)))
23:00
Свинству Бой!
С кем сыграет Шпортаг: Барселона, ПСЖ, Атлетико, Дортмунд, Манчестеры, Наполи, Порту.....почти точно вторая корзина. Она как минимум не слабее первой.
22:56