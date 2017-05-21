Состав первой корзины Лиги чемпионов: с кем не сыграет "Спартак"

После завоевания "Реалом" чемпионства в Испании стал известен полный состав первой корзины Лиги чемпионов сезона-2017/18. В ней оказался "Спартак" как представитель седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Отметим, остальные корзины турнира будут сформированы по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.

Состав первой корзины Лиги чемпионов:

чемпион Испании - "Реал";

чемпион Германии - "Бавария";

чемпион Англии - "Челси";

чемпион Италии - "Ювентус";

чемпион Франции - "Монако";

чемпион Португалии - "Бенфика";

чемпион России - "Спартак";

чемпион Украины - "Шахтер".