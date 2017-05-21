Состав первой корзины Лиги чемпионов: с кем не сыграет "Спартак". ФУТБОЛ - Лига чемпионов. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Состав первой корзины Лиги чемпионов: с кем не сыграет "Спартак"

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После завоевания "Реалом" чемпионства в Испании стал известен полный состав первой корзины Лиги чемпионов сезона-2017/18. В ней оказался "Спартак" как представитель седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА. 

Отметим, остальные корзины турнира будут сформированы по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.

Состав первой корзины Лиги чемпионов:

чемпион Испании - "Реал";

чемпион Германии - "Бавария";

чемпион Англии - "Челси";

чемпион Италии - "Ювентус";

чемпион Франции - "Монако";

чемпион Португалии - "Бенфика";

чемпион России - "Спартак";

чемпион Украины - "Шахтер".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vassel

смешно)))

23:00

Свинству Бой!

С кем сыграет Шпортаг: Барселона, ПСЖ, Атлетико, Дортмунд, Манчестеры, Наполи, Порту.....почти точно вторая корзина. Она как минимум не слабее первой.

22:56