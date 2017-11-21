21:50 | Футбол — Лига чемпионов

Снова 1:1. "Спартак" опять упустил победу над "Марибором"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Гола ЗЕ ЛУИША (справа) не хватило красно-белым для победы. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Гола ЗЕ ЛУИША (справа) не хватило красно-белым для победы. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Спартак" в домашнем матче 5-го тура группового турнира сыграл вничью с "Марибором" (1:1). Счет на 82-й минуте открыл Зе Луиш. Гости, как и во встрече в Словении, в концовке смогли отыграться и уйти от поражения.

"Спартак" гарантировал себе третье место в группе и как минимум путевку в плей-офф Лиги Европы.

Вечером в другой встрече группы Е "Севилья" примет "Ливерпуль".

В 6-м туре, 6 декабря, "Спартак" в гостях сыграет против "Ливерпуля", а "Марибор" на своем поле с "Севильей".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

"СПАРТАК" (Россия) – "Марибор" (Словения) – 1:1 (0:0)

Голы: Зе Луиш, 82 (1:0). Мешанович, 90+2 (1:1).

"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Попов (Мельгарехо, 63), Пашалич (Глушаков, 53), Луиз Адриану, Промес, Зе Луиш.

"Марибор": Ханданович, Милец, Биллонг, Шулер, Вилер, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Каба, Бохар (Мешанович, 83), Байде (Хотич, 68), Таварес.

Предупреждения: Врховец, 23. Попов, 49. Луиз Адриану, 51. Кутепов, 62.

Судьи: КОЛЛАМ, Коннор, Макгичи, Битон, Мэдден (все Шотландия).

21 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор" // Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Спартак М - Марибор

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (150)
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эго50

без опыта сразу в весну в лигу чемпионов.нет уж я лучше посмотрю матчи весной с хорошими командами чем с топами

22:12

old grumbler

Pablo_75 Нет, ну это просто преступники, их судить надо. Так отравить настроение, так в душу плюнуть. Это какой случай в сезоне? Восьмой? Девятый?....................... ну зачем так говорить - лично мне они доставили неописуемое блаженство пропустив на последней минуте от команды которую не считали за соперника ещё до матча!!!

22:11

Бормо-сан

а после севильи было: величие спартака!!!

22:11

Крейсер Аврора

Сутра Бодуныч Самое обидное-это что Спартак ща лучше бомжей и цсэка.Те еще хуже. 22:10 ______ Ага в понедельник я тебя внимательно послушаю))))

22:11

= Даль =

Наверняка Спартак недоиграл 1 минуту 13 секунд в первом тайме и 2 минуты 16 секунд во втором. Проверьте!

22:11

ZoSo

Спартачи- трюкачи! ))

22:11

Помпей

Проклятие заховича сбылось,теперь сектанты баклашкой трёхгорного будут горе заливать))))))))))))))))Диферамбов то было,шампионский шпартаг,с такой игрой мы всех порвём,нас не остановить))))))ОТМАРИБОРИЛИ жёлудёвых по полной,ещё один феерический результат с грандом европейского футбола))))))))))))))))

22:10

vialiy

спартак aвно...

22:10

Радик_Казань

Судьба возвращает "долги" за прошлогодние голы на последних минутах.

22:10

pitpen09

Встали столбиками после гола,полностью наше поражение,мудачье

22:10

Сутра Бодуныч

Самое обидное-это что Спартак ща лучше бомжей и цсэка.Те еще хуже.

22:10

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\\

22:10

Бней Иегуда

Лошади, вечный позор, и вечно последние, Спарик за тур до конца - в евровесне!)) Бугага!)) Учитесь, лузеры!))

22:10

Бормо-сан

ну че разошлись то... ведь евровесну обеспечили себе то

22:10

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дно играло с днищем! Факт. Было даже непонятно кто хуже.

22:10

= Даль =

YurySochy Пашалич, Попов, Петвоич! Трио - ПаПоПе! ========= Ор выше гор

22:09

Фуля

На МатчДом2ТВ и в СЭ траур. На Черданцеве и Мостовом лиц нет. ---- Фуля, главный народный эксперт.

22:09

rams

Спартак! Я всё равно тебя люблю...,в виде хорошей отбивной,прожаренной и с соусом ткемали...

22:09

Радик_Казань

Спартак в своем "амплуа"

22:09

EASt1

Ну, КТО ставит Зобнина в защиту? Что за бред!!! ЗЫ: народ, тока не сритесь! Это наша, РОССИЙСКАЯ команда! Ну, неужели у вас ненависти друг к другу больше, чем патриотизма?! Удачи завтра ЦСКА!

22:09

Pablo_75

ZoSo Легло на классе.. что это, проклятье Марибора?! )) _____________________ Вместе со всеми нашими Тосно - это, кажется, восьмой случай в сезоне.

22:09

Бней Иегуда

Марибор это команда уровня - 0 ударов в створ ворот в первом тайме.)) В Согазе же Спарик делает по 10-15 ударов за тайм.)) Вот и делайте выводы, Оналитеги, о силе команды!)) А не по играм с грандами уровня Ливерпуля и Севильи.))

22:08

Новоуепинни

Такие команды, как Спартак, тоже нужны ведь в ЛЧ. Иначе на ком Марибору очки набирать? 2 очка набрали - уже не так позорно выступили.

22:08

= Даль =

Новоуепинни "Такой Спартак никто не становит" (с) Зеленов, СЭ ========= "Такой Спартак раз в 100 лет бывает" (с) Бубнов, ютуб

22:08

L&M

Жаль.

22:08

Бу-га-га!

Новоуепинни____ "Такой Спартак - уровня плей-офф ЛЧ"©

22:08

Фуля

inspire ----- ===== трындишь Фуля, небыло такого кефа ... в лучшем случае 2,5-2,8 было ... ------- На Фотруна ЧЗ был 6,5 на ничью и 4,35 - непобеда.

22:08

Rosinant

Сопли, пузыри, брызги слюны от восторга, сорваный голос Шмурнова, когда забили гол, и тут...Посдержаннее надо быть товарищи спартачи в удачах и в неудачах. Не беда, с Ливерпулем доберёте нужные очки.

22:08

I love sports

Тяжело болеть за команду,которая после забитого мяча - просто сливает,перестаёт бороться...Очень похоже,что ставка(или ставки) была на ничью.Жаль букмекеров...

22:08

Привет от дилетанта!

Чё тут?? Дискотека полным ходом??? Ай-на-нэ, на-нэ, на-нэ!!!))) Бу-га-га.

22:08