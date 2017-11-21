Снова 1:1. "Спартак" опять упустил победу над "Марибором"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Гола ЗЕ ЛУИША (справа) не хватило красно-белым для победы. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Спартак" в домашнем матче 5-го тура группового турнира сыграл вничью с "Марибором" (1:1). Счет на 82-й минуте открыл Зе Луиш. Гости, как и во встрече в Словении, в концовке смогли отыграться и уйти от поражения.

"Спартак" гарантировал себе третье место в группе и как минимум путевку в плей-офф Лиги Европы.

Вечером в другой встрече группы Е "Севилья" примет "Ливерпуль".

В 6-м туре, 6 декабря, "Спартак" в гостях сыграет против "Ливерпуля", а "Марибор" на своем поле с "Севильей".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

"СПАРТАК" (Россия) – "Марибор" (Словения) – 1:1 (0:0)

Голы: Зе Луиш, 82 (1:0). Мешанович, 90+2 (1:1).

"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Попов (Мельгарехо, 63), Пашалич (Глушаков, 53), Луиз Адриану, Промес, Зе Луиш.

"Марибор": Ханданович, Милец, Биллонг, Шулер, Вилер, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Каба, Бохар (Мешанович, 83), Байде (Хотич, 68), Таварес.

Предупреждения: Врховец, 23. Попов, 49. Луиз Адриану, 51. Кутепов, 62.

Судьи: КОЛЛАМ, Коннор, Макгичи, Битон, Мэдден (все Шотландия).

21 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор" // Турнирные таблицы Лиги чемпионов