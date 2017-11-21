Снова 1:1. "Спартак" опять упустил победу над "Марибором"

"Спартак" в домашнем матче 5-го тура группового турнира сыграл вничью с "Марибором" (1:1). Счет на 82-й минуте открыл Зе Луиш. Гости, как и во встрече в Словении, в концовке смогли отыграться и уйти от поражения.
"Спартак" гарантировал себе третье место в группе и как минимум путевку в плей-офф Лиги Европы.
Вечером в другой встрече группы Е "Севилья" примет "Ливерпуль".
В 6-м туре, 6 декабря, "Спартак" в гостях сыграет против "Ливерпуля", а "Марибор" на своем поле с "Севильей".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа Е
"СПАРТАК" (Россия) – "Марибор" (Словения) – 1:1 (0:0)
Голы: Зе Луиш, 82 (1:0). Мешанович, 90+2 (1:1).
"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Попов (Мельгарехо, 63), Пашалич (Глушаков, 53), Луиз Адриану, Промес, Зе Луиш.
"Марибор": Ханданович, Милец, Биллонг, Шулер, Вилер, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Каба, Бохар (Мешанович, 83), Байде (Хотич, 68), Таварес.
Предупреждения: Врховец, 23. Попов, 49. Луиз Адриану, 51. Кутепов, 62.
Судьи: КОЛЛАМ, Коннор, Макгичи, Битон, Мэдден (все Шотландия).
21 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" – "Марибор" // Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
эго50
без опыта сразу в весну в лигу чемпионов.нет уж я лучше посмотрю матчи весной с хорошими командами чем с топами
22:12
old grumbler
Pablo_75 Нет, ну это просто преступники, их судить надо. Так отравить настроение, так в душу плюнуть. Это какой случай в сезоне? Восьмой? Девятый?....................... ну зачем так говорить - лично мне они доставили неописуемое блаженство пропустив на последней минуте от команды которую не считали за соперника ещё до матча!!!
22:11
Бормо-сан
а после севильи было: величие спартака!!!
22:11
Крейсер Аврора
Сутра Бодуныч Самое обидное-это что Спартак ща лучше бомжей и цсэка.Те еще хуже. 22:10 ______ Ага в понедельник я тебя внимательно послушаю))))
22:11
= Даль =
Наверняка Спартак недоиграл 1 минуту 13 секунд в первом тайме и 2 минуты 16 секунд во втором. Проверьте!
22:11
ZoSo
Спартачи- трюкачи! ))
22:11
Помпей
Проклятие заховича сбылось,теперь сектанты баклашкой трёхгорного будут горе заливать))))))))))))))))Диферамбов то было,шампионский шпартаг,с такой игрой мы всех порвём,нас не остановить))))))ОТМАРИБОРИЛИ жёлудёвых по полной,ещё один феерический результат с грандом европейского футбола))))))))))))))))
22:10
vialiy
спартак aвно...
22:10
Радик_Казань
Судьба возвращает "долги" за прошлогодние голы на последних минутах.
22:10
pitpen09
Встали столбиками после гола,полностью наше поражение,мудачье
22:10
Сутра Бодуныч
Самое обидное-это что Спартак ща лучше бомжей и цсэка.Те еще хуже.
22:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\\
22:10
Бней Иегуда
Лошади, вечный позор, и вечно последние, Спарик за тур до конца - в евровесне!)) Бугага!)) Учитесь, лузеры!))
22:10
Бормо-сан
ну че разошлись то... ведь евровесну обеспечили себе то
22:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дно играло с днищем! Факт. Было даже непонятно кто хуже.
22:10
= Даль =
YurySochy Пашалич, Попов, Петвоич! Трио - ПаПоПе! ========= Ор выше гор
22:09
Фуля
На МатчДом2ТВ и в СЭ траур. На Черданцеве и Мостовом лиц нет. ---- Фуля, главный народный эксперт.
22:09
rams
Спартак! Я всё равно тебя люблю...,в виде хорошей отбивной,прожаренной и с соусом ткемали...
22:09
Радик_Казань
Спартак в своем "амплуа"
22:09
EASt1
Ну, КТО ставит Зобнина в защиту? Что за бред!!! ЗЫ: народ, тока не сритесь! Это наша, РОССИЙСКАЯ команда! Ну, неужели у вас ненависти друг к другу больше, чем патриотизма?! Удачи завтра ЦСКА!
22:09
Pablo_75
ZoSo Легло на классе.. что это, проклятье Марибора?! )) _____________________ Вместе со всеми нашими Тосно - это, кажется, восьмой случай в сезоне.
22:09
Бней Иегуда
Марибор это команда уровня - 0 ударов в створ ворот в первом тайме.)) В Согазе же Спарик делает по 10-15 ударов за тайм.)) Вот и делайте выводы, Оналитеги, о силе команды!)) А не по играм с грандами уровня Ливерпуля и Севильи.))
22:08
Новоуепинни
Такие команды, как Спартак, тоже нужны ведь в ЛЧ. Иначе на ком Марибору очки набирать? 2 очка набрали - уже не так позорно выступили.
22:08
= Даль =
Новоуепинни "Такой Спартак никто не становит" (с) Зеленов, СЭ ========= "Такой Спартак раз в 100 лет бывает" (с) Бубнов, ютуб
22:08
L&M
Жаль.
22:08
Бу-га-га!
Новоуепинни____ "Такой Спартак - уровня плей-офф ЛЧ"©
22:08
Фуля
inspire ----- ===== трындишь Фуля, небыло такого кефа ... в лучшем случае 2,5-2,8 было ... ------- На Фотруна ЧЗ был 6,5 на ничью и 4,35 - непобеда.
22:08
Rosinant
Сопли, пузыри, брызги слюны от восторга, сорваный голос Шмурнова, когда забили гол, и тут...Посдержаннее надо быть товарищи спартачи в удачах и в неудачах. Не беда, с Ливерпулем доберёте нужные очки.
22:08
I love sports
Тяжело болеть за команду,которая после забитого мяча - просто сливает,перестаёт бороться...Очень похоже,что ставка(или ставки) была на ничью.Жаль букмекеров...
22:08
Привет от дилетанта!
Чё тут?? Дискотека полным ходом??? Ай-на-нэ, на-нэ, на-нэ!!!))) Бу-га-га.
22:08