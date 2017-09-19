СМИ: финал Лиги чемпионов-2018/19 пройдет в Баку

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на Олимпийском стадионе, информирует AS. На проведение этой встречи также претендовала новая арена "Атлетико" "Метрополитано". Однако, как отмечается, УЕФА отказался от этого стадиона, так как там слишком мало VIP-мест (семь тысяч).

Место проведения еврокубковых финалов сезона-2018/19 исполком УЕФА утвердит 21 сентября. Напомним, что в этом сезоне финал Лиги чемпионов примет Киев.

Добавим, что Баку также претендует на проведение финала Лиги Европы. Другими пртендентами будут Севилья ("Рамон Санчес Писхуан") и Стамбул ("Бешикташ Арена").