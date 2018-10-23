21:40 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Эскалатор в Риме сломался из-за поведения фанатов ЦСКА

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В Риме станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. Как пишет газета "Repubblica", в результате этого инцидента пострадали 20 человек, большая часть из которых - российские фанаты. 

Сообщается, что к поломке эскалатора могли привести действия болельщиков армейцев: они прыгали и скандировали речевки.

Рома - ЦСКА

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