СМИ: Эскалатор в Риме сломался из-за поведения фанатов ЦСКА

В Риме станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. Как пишет газета "Repubblica", в результате этого инцидента пострадали 20 человек, большая часть из которых - российские фанаты.
Сообщается, что к поломке эскалатора могли привести действия болельщиков армейцев: они прыгали и скандировали речевки.
23 октября 2018 г.
#Roma #23ott 19:45, cede scala mobile #metroA stazione #repubblica: intervento #vigilidelfuoco in corso per soccorso ai feriti pic.twitter.com/TVAsgYD8Zd– Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 октября 2018 г.
Результаты опроса
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