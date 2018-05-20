11:19 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Более 2000 болельщиков "Реала" отказались от билетов на финал Лиги чемпионов


Часть болельщиков "Реала" отказалась от билетов на финальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, отказавшихся от возможности посетить финальный матч более 2000. Это связано с высокими ценами на жилье в Киеве на период финала, а также проблемами с логистикой. Мадридский клуб в связи с этим выставил освободившиеся билеты на продажу. Каждый из финалистов получил квоту билетов для своих болельщиков.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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