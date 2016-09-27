Слуцкий обошел Газзаева по количеству матчей на посту главного тренера ЦСКА

Начавшаяся игра Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" стала для Леонида Слуцкого 289-м официальным матчем во главе ЦСКА. 206 из них пришлись на чемпионат России, 30 – на Кубок и Суперкубок России, а матч с лондонским клубом стал 53-м еврокубковым. Таким образом, нынешний наставник ЦСКА обошел Валерия Газзаева, который с 288 матчами занимал до недавнего времени первое место среди всех тренеров в истории красно-синих.

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"



В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева