21:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Слуцкий обошел Газзаева по количеству матчей на посту главного тренера ЦСКА

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Начавшаяся игра Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" стала для Леонида Слуцкого 289-м официальным матчем во главе ЦСКА. 206 из них пришлись на чемпионат России, 30 – на Кубок и Суперкубок России, а матч с лондонским клубом стал 53-м еврокубковым. Таким образом, нынешний наставник ЦСКА обошел Валерия Газзаева, который с 288 матчами занимал до недавнего времени первое место среди всех тренеров в истории красно-синих.

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"

В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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футбол2018

Ну и что с того, что обошел?

22:42

SVSH

У меня на письменном столе до сих пор стоит маленький бюстик Газзаева- Кубок УЕФА- это Кубок УЕФА- а не хрень какая-то

22:12

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