Слуцкий обошел Газзаева по количеству матчей на посту главного тренера ЦСКА

Начавшаяся игра Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" стала для Леонида Слуцкого 289-м официальным матчем во главе ЦСКА. 206 из них пришлись на чемпионат России, 30 – на Кубок и Суперкубок России, а матч с лондонским клубом стал 53-м еврокубковым. Таким образом, нынешний наставник ЦСКА обошел Валерия Газзаева, который с 288 матчами занимал до недавнего времени первое место среди всех тренеров в истории красно-синих.
Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"
В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева
футбол2018
Ну и что с того, что обошел?
22:42
SVSH
У меня на письменном столе до сих пор стоит маленький бюстик Газзаева- Кубок УЕФА- это Кубок УЕФА- а не хрень какая-то
22:12