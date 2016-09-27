В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева

Игра Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет для Леонида Слуцкого 289-м официальным матчем во главе ЦСКА. 206 из них пришлись на чемпионат России, 30 – на Кубок и Суперкубок России, а матч с лондонским клубом будет 53-м еврокубковым. Таким образом, нынешний наставник ЦСКА обойдет Валерия Газзаева, который с 288 матчами занимал до недавнего времени первое место среди всех тренеров в истории красно-синих.

Любопытно, что все свои чемпионства в первенствах СССР и России армейцы одержали под руководством пяти тренеров, проведших наибольшее количество матчей во главе клуба. Послевоенные успехи "команды лейтенантов" связаны с именем Бориса Аркадьева, золото в ташкентской переигровке 1970 года ЦСКА добыл под руководством Валентина Николаева, последнее чемпионство СССР было завоевано при Павле Садырине, а победы в российскую эпоху были одержаны при Валерии Газзаеве и Леониде Слуцком.

Стоит так же заметить, что при учете матчей не учитывались игры армейцев в чемпионате Москвы, а так же аннулированные итоги некоторых поединков (в т.ч. и в чемпионате СССР 1952 года, когда команда ЦДСА была расформирована по ходу турнира). (Алексей МОРОЗ)

ТРЕНЕРЫ ЦСКА С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МАТЧЕЙ ВО ГЛАВЕ КЛУБА