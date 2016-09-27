15:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева

Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Антон ГОРШКОВ
Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Антон ГОРШКОВ
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Игра Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет для Леонида Слуцкого 289-м официальным матчем во главе ЦСКА. 206 из них пришлись на чемпионат России, 30 – на Кубок и Суперкубок России, а матч с лондонским клубом будет 53-м еврокубковым. Таким образом, нынешний наставник ЦСКА обойдет Валерия Газзаева, который с 288 матчами занимал до недавнего времени первое место среди всех тренеров в истории красно-синих.

Любопытно, что все свои чемпионства в первенствах СССР и России армейцы одержали под руководством пяти тренеров, проведших наибольшее количество матчей во главе клуба. Послевоенные успехи "команды лейтенантов" связаны с именем Бориса Аркадьева, золото в ташкентской переигровке 1970 года ЦСКА добыл под руководством Валентина Николаева, последнее чемпионство СССР было завоевано при Павле Садырине, а победы в российскую эпоху были одержаны при Валерии Газзаеве и Леониде Слуцком.

Стоит так же заметить, что при учете матчей не учитывались игры армейцев в чемпионате Москвы, а так же аннулированные итоги некоторых поединков (в т.ч. и в чемпионате СССР 1952 года, когда команда ЦДСА была расформирована по ходу турнира). (Алексей МОРОЗ)

ТРЕНЕРЫ ЦСКА С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МАТЧЕЙ ВО ГЛАВЕ КЛУБА

Тренер

Годы

ИТОГО

Чемпионат

КР (С)/СК/КПЛ

Еврокубки

 

 

И

И

В

Н

П

И

В

Н

П

И

В

Н

П

Леонид СЛУЦКИЙ

2009 – н.в.

288 (+165=55-68)

206

124

43

39

30

22

0

8

52

19

12

21

Валерий ГАЗЗАЕВ

2001-2003, 2004-2008

288 (+165=63-60)

195

113

47

35

41

30

3

8

52

22

13

17

Борис АРКАДЬЕВ

1944-1952, 1958-1959

273 (+176=57-40)

236

148

54

34

37

28

3

6

0

0

0

0

Павел САДЫРИН

1989-1992, 1997-1998, 2000-2001

239 (+119=61-59)

205

98

56

51

30

20

4

6

4

1

1

2

Валентин НИКОЛАЕВ

1964-1965, 1970-1973

208 (+93=52-63)

179

80

44

55

25

11

7

7

4

2

1

1
0
0
0
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КОММЕНТАРИИ (2)
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sergant89

Поздравляю Слуцкого с этим достижением! Кроме того такие продолжительные сроки работы тренеров свидетельствуют о том что в ЦСКА все в порядке. В отличие от других клубов, где принято менять тренеров как перчатки у нас такого нет. Поэтому ЦСКА - чемпион!

16:52

orel70

Судя по заголовку Слуцкий и Газзаев должны на матче куда то идти и Слуцкий как более молодой должен обойти Валерия Георгиевича.

16:25

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