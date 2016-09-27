В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева

Игра Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет для Леонида Слуцкого 289-м официальным матчем во главе ЦСКА. 206 из них пришлись на чемпионат России, 30 – на Кубок и Суперкубок России, а матч с лондонским клубом будет 53-м еврокубковым. Таким образом, нынешний наставник ЦСКА обойдет Валерия Газзаева, который с 288 матчами занимал до недавнего времени первое место среди всех тренеров в истории красно-синих.
Любопытно, что все свои чемпионства в первенствах СССР и России армейцы одержали под руководством пяти тренеров, проведших наибольшее количество матчей во главе клуба. Послевоенные успехи "команды лейтенантов" связаны с именем Бориса Аркадьева, золото в ташкентской переигровке 1970 года ЦСКА добыл под руководством Валентина Николаева, последнее чемпионство СССР было завоевано при Павле Садырине, а победы в российскую эпоху были одержаны при Валерии Газзаеве и Леониде Слуцком.
Стоит так же заметить, что при учете матчей не учитывались игры армейцев в чемпионате Москвы, а так же аннулированные итоги некоторых поединков (в т.ч. и в чемпионате СССР 1952 года, когда команда ЦДСА была расформирована по ходу турнира). (Алексей МОРОЗ)
ТРЕНЕРЫ ЦСКА С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МАТЧЕЙ ВО ГЛАВЕ КЛУБА
|
Тренер
|
Годы
|
ИТОГО
|
Чемпионат
|
КР (С)/СК/КПЛ
|
Еврокубки
|
|
|
И
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
2009 – н.в.
|
288 (+165=55-68)
|
206
|
124
|
43
|
39
|
30
|
22
|
0
|
8
|
52
|
19
|
12
|
21
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2001-2003, 2004-2008
|
288 (+165=63-60)
|
195
|
113
|
47
|
35
|
41
|
30
|
3
|
8
|
52
|
22
|
13
|
17
|
Борис АРКАДЬЕВ
|
1944-1952, 1958-1959
|
273 (+176=57-40)
|
236
|
148
|
54
|
34
|
37
|
28
|
3
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Павел САДЫРИН
|
1989-1992, 1997-1998, 2000-2001
|
239 (+119=61-59)
|
205
|
98
|
56
|
51
|
30
|
20
|
4
|
6
|
4
|
1
|
1
|
2
|
Валентин НИКОЛАЕВ
|
1964-1965, 1970-1973
|
208 (+93=52-63)
|
179
|
80
|
44
|
55
|
25
|
11
|
7
|
7
|
4
|
2
|
1
|
1
sergant89
Поздравляю Слуцкого с этим достижением! Кроме того такие продолжительные сроки работы тренеров свидетельствуют о том что в ЦСКА все в порядке. В отличие от других клубов, где принято менять тренеров как перчатки у нас такого нет. Поэтому ЦСКА - чемпион!
16:52
orel70
Судя по заголовку Слуцкий и Газзаев должны на матче куда то идти и Слуцкий как более молодой должен обойти Валерия Георгиевича.
16:25