10:20 | Футбол — Лига чемпионов

Скауты "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Боруссии" просматривали Головина

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По информации "Р-Спорта", представители трех европейских клубов просматривали полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2). На игре присутствовали скауты "Арсенала", "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии".

Отмечается, что наиболее предметный интерес к игроку проявляет немецкий клуб, и все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику россиянину.

Напомним, что контракт Головина с армейцами рассчитан до 30 июня 2021 года. В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171207/1129721700.html

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Мясной отдел

Головин неплохой игрок, для его возраста, но надо все же выбираться в Европу, в клуб-середнячок, где будет практика. Если смогёт, покажет себя, то и в сильный клуб пригласят. А в конюшне он не будет прогрессировать дальше, посмотрите на Дзагоева, который только спиной из офсайда забивать может). И еще по поводу Головина- он уже поймал звездульку, это видно. Да и слишком эмоциональный, много грязненьких фолов, у эсесовца Понтуса видимо учится.

14:04

Бармалей3000

Игрок шикарный отлично ведет игру

13:00

ionych

Сколько можно его просматривать???

12:45

vasiunchik

СЭ-у и его источникам информации пора скинуться и уже организовать какой-нибудь трансфер наших "супер" футболеров в какую-нибудь Боруссию. Мол, мы вот даже проплатили трансфер, а вы уважаемые бюргеры хотя бы внесите их фамилии в состав. А иначе все эти слухи уже даже невозможно смотреть. Цена им - грош и с каждой такой уткой все ближе к нулю...

12:24

Сагайдачный

хватит писать бред . футбол ниже плинтуса . чемпион летит 7:0 . какого головина продать ? говорят евгений ленорович во вторник продал цска . зениту и спартаку жопа .

12:15

Котовский

Кому нужна посредственность? СЭ вы другую задницу для поцелуев найти можете?

12:14

Slim Taller

Тем временем,в Ливерпуле,скауты Ювентуса просматривали Карреру.

10:55

Angeldust

...и просмотрели)

10:54

Гаттузо Крут!!!!!!#!

....и задыхались от гомерического хохота! А потом они просматривали еще и Промяса, но сил смеяться уже не было и они просто тихо стенали ,а по щекам текли слезы умиления.

10:49

Вопреки

ХА-ХА-ХА... Уж который год пиарят гинеровских птенцов, расчитывая, что хоть что-то заработает босс для погашения долгов.. Но реальность такова, что Головин НИЧЕГО из себя не представляет, как и Промес спартаковский - постоянный позор двух адм. ресурсных клубов России, добывающих трофеи в кабинетах МУТКО и Прядкина, отбивает желание у скаутов не то, что Англии, но и даже Китая, смотреть на этих кривоногих, психующих от своей беспомощности и бесполезности даже в матчах с середняками европейских лиг... Ну и кому они нужны, скажите мне ?

10:33

aravir

Сразу хочется спросить, что же они увидеть в исполнении Головина в этом матче такого, чего нельзя увидеть у них в Английской Третьей лиге. Это всё разводняк. Как много лет назад все хотели купить Дзагоева.

10:28

футбол>2018

Да кому нужен этот ваш Головин??????Что он умеет????Перемещаться поперек поля и все!!!!Ни обводки ни удара.....................

10:26