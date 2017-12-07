Скауты "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Боруссии" просматривали Головина

По информации "Р-Спорта", представители трех европейских клубов просматривали полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2). На игре присутствовали скауты "Арсенала", "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии".

Отмечается, что наиболее предметный интерес к игроку проявляет немецкий клуб, и все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику россиянину.

Напомним, что контракт Головина с армейцами рассчитан до 30 июня 2021 года. В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.