Скауты "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Боруссии" просматривали Головина

По информации "Р-Спорта", представители трех европейских клубов просматривали полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2). На игре присутствовали скауты "Арсенала", "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии".
Отмечается, что наиболее предметный интерес к игроку проявляет немецкий клуб, и все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику россиянину.
Напомним, что контракт Головина с армейцами рассчитан до 30 июня 2021 года. В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Мясной отдел
Головин неплохой игрок, для его возраста, но надо все же выбираться в Европу, в клуб-середнячок, где будет практика. Если смогёт, покажет себя, то и в сильный клуб пригласят. А в конюшне он не будет прогрессировать дальше, посмотрите на Дзагоева, который только спиной из офсайда забивать может). И еще по поводу Головина- он уже поймал звездульку, это видно. Да и слишком эмоциональный, много грязненьких фолов, у эсесовца Понтуса видимо учится.
14:04
Бармалей3000
Игрок шикарный отлично ведет игру
13:00
ionych
Сколько можно его просматривать???
12:45
vasiunchik
СЭ-у и его источникам информации пора скинуться и уже организовать какой-нибудь трансфер наших "супер" футболеров в какую-нибудь Боруссию. Мол, мы вот даже проплатили трансфер, а вы уважаемые бюргеры хотя бы внесите их фамилии в состав. А иначе все эти слухи уже даже невозможно смотреть. Цена им - грош и с каждой такой уткой все ближе к нулю...
12:24
Сагайдачный
хватит писать бред . футбол ниже плинтуса . чемпион летит 7:0 . какого головина продать ? говорят евгений ленорович во вторник продал цска . зениту и спартаку жопа .
12:15
Котовский
Кому нужна посредственность? СЭ вы другую задницу для поцелуев найти можете?
12:14
Slim Taller
Тем временем,в Ливерпуле,скауты Ювентуса просматривали Карреру.
10:55
Angeldust
...и просмотрели)
10:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
....и задыхались от гомерического хохота! А потом они просматривали еще и Промяса, но сил смеяться уже не было и они просто тихо стенали ,а по щекам текли слезы умиления.
10:49
Вопреки
ХА-ХА-ХА... Уж который год пиарят гинеровских птенцов, расчитывая, что хоть что-то заработает босс для погашения долгов.. Но реальность такова, что Головин НИЧЕГО из себя не представляет, как и Промес спартаковский - постоянный позор двух адм. ресурсных клубов России, добывающих трофеи в кабинетах МУТКО и Прядкина, отбивает желание у скаутов не то, что Англии, но и даже Китая, смотреть на этих кривоногих, психующих от своей беспомощности и бесполезности даже в матчах с середняками европейских лиг... Ну и кому они нужны, скажите мне ?
10:33
aravir
Сразу хочется спросить, что же они увидеть в исполнении Головина в этом матче такого, чего нельзя увидеть у них в Английской Третьей лиге. Это всё разводняк. Как много лет назад все хотели купить Дзагоева.
10:28
футбол>2018
Да кому нужен этот ваш Головин??????Что он умеет????Перемещаться поперек поля и все!!!!Ни обводки ни удара.....................
10:26