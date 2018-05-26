Симон Миньоле: "Давайте сделаем финал Лиги чемпионов домашним матчем для "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле призвал болельщиков поддержать команду в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала".
- Финал Лиги чемпионов! Игра нашей мечты!, - написал бельгиец в твиттере. - Вперед, давайте сделаем этот матч в Киеве домашним.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.
Matchday! @ChampionsLeague Final! Game of our Dreams! ⚽ Come on, let’s create a home game in Kiev 👏🏻💪🏻🔴 #AllReds #WeAreLiverpool #YNWA #UCLFinal #LFC pic.twitter.com/MGMbxlYauI– Simon Mignolet (@SMignolet) 26 мая 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/