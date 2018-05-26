Симон Миньоле: "Давайте сделаем финал Лиги чемпионов домашним матчем для "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле призвал болельщиков поддержать команду в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала".

- Финал Лиги чемпионов! Игра нашей мечты!, - написал бельгиец в твиттере. - Вперед, давайте сделаем этот матч в Киеве домашним.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.