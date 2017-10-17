23:06 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья" забила гол "Спартаку" с фолом

Эпизод с голом "Севильи" в ворота "Спартака". Эпизод с голом "Севильи" в ворота "Спартака". Эпизод с голом "Севильи" в ворота "Спартака". Эпизод с голом "Севильи" в ворота "Спартака".
Эпизод с голом "Севильи" в ворота "Спартака".
3

На 30-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" первый дополнительный ассистент Лука Банти не зафиксировал фол защитника Габриэля Меркадо на полузащитнике Денисе Глушакове, после чего гости сравняли счет. Итальянский рефери, помогающий Джанлуке Рокки, должен был видеть, что игрок испанской команды руками оперся на спартаковца и не позволил тому побороться за верховую передачу. В итоге Симон Кьер, который придерживал руками Георгия Джикию, отправил мяч в ворота. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

freak

Смешно:)

23:11

GoaLapagos

ТА НОРМ ГОЛ, НЕ ГУНДОСЬТЕ

23:11

Dzaga

Бобров, ахахахаха!!!!!

23:09