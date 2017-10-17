"Севилья" забила гол "Спартаку" с фолом

На 30-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" первый дополнительный ассистент Лука Банти не зафиксировал фол защитника Габриэля Меркадо на полузащитнике Денисе Глушакове, после чего гости сравняли счет. Итальянский рефери, помогающий Джанлуке Рокки, должен был видеть, что игрок испанской команды руками оперся на спартаковца и не позволил тому побороться за верховую передачу. В итоге Симон Кьер, который придерживал руками Георгия Джикию, отправил мяч в ворота. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"