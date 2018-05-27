Серхио Рамос: "Теперь можно говорить, что у "Реала" легендарная команда"

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал исход финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Мадридский клуб добился победы со счетом 3:1.
– Мы знали, что матч будет трудным. "Реал" показал, что по-прежнему голоден до побед и очень хочет выигрывать снова, – цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Рамоса. – Теперь у нас уже легендарная команда. Надо уважать то, чего мы сумели добиться.
wilde
Фашист-нацист... сломал руку египтянину, причем умышлено - и еще уважать его "то" надо... А "как" - не важно... Впрочем -за "Реал" играл кипер красных, вот главный творец чудо=реала...
01:02
Dexty_07
Легендарный костолом сРамос.
00:53
ttc
чмо ты ебаное, еще вафельник свой разеваешь
00:51
Musorschik
Что уж там, Реал крут и легендарен! Но с сегодняшнего дня у Серхио составная фамилия - Рамос-Небезуродов.
00:49
Zico-wc
Цинизм этой фразы от Рамоса зашкаливает
00:47