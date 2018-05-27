Серхио Рамос: "Теперь можно говорить, что у "Реала" легендарная команда"

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал исход финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Мадридский клуб добился победы со счетом 3:1.

– Мы знали, что матч будет трудным. "Реал" показал, что по-прежнему голоден до побед и очень хочет выигрывать снова, – цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Рамоса. – Теперь у нас уже легендарная команда. Надо уважать то, чего мы сумели добиться.