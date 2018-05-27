00:32 | Футбол — Лига чемпионов

Серхио Рамос: "Теперь можно говорить, что у "Реала" легендарная команда"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал исход финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Мадридский клуб добился победы со счетом 3:1.

– Мы знали, что матч будет трудным. "Реал" показал, что по-прежнему голоден до побед и очень хочет выигрывать снова, – цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Рамоса. – Теперь у нас уже легендарная команда. Надо уважать то, чего мы сумели добиться. 

Реал - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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wilde

Фашист-нацист... сломал руку египтянину, причем умышлено - и еще уважать его "то" надо... А "как" - не важно... Впрочем -за "Реал" играл кипер красных, вот главный творец чудо=реала...

01:02

Dexty_07

Легендарный костолом сРамос.

00:53

ttc

чмо ты ебаное, еще вафельник свой разеваешь

00:51

Musorschik

Что уж там, Реал крут и легендарен! Но с сегодняшнего дня у Серхио составная фамилия - Рамос-Небезуродов.

00:49

Zico-wc

Цинизм этой фразы от Рамоса зашкаливает

00:47

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