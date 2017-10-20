Сергей Веденеев: "У ЦСКА сложный процесс смены поколений"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что ЦСКА в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) после пропущенного мяча вынужден был идти вперед. По его мнению, из-за этого в обороне возникали дыры.

- Не думаю, что ЦСКА отдал приоритет РФПЛ, выбирая между внутренним первенством и Лигой чемпионов, - приводят "Известия" слова Веденеева. - Клуб такого уровня всегда пытается добиваться максимального результата во всех турнирах, в которых участвует. Другое дело - мы не в первый раз отмечаем достаточно сложный процесс смены поколений у армейцев. В первую очередь в обороне. И матч с "Базелем" в этом смысле показателен. После пропущенного мяча Виктору Гончаренко пришлось убирать одного из защитников, Сергея Игнашевича, чтобы идти вперед и отыгрываться. Поэтому у ЦСКА возникли дыры в обороне. Но видно, что команда играла основным составом в полную силу. И в атаке подходы к чужим воротам были, хотя до завершающего удара дело не доходило. Отсюда такая удручающая статистика ударов в створ ворот.