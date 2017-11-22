Сергей Горлукович - "Спартаку": "Ребята, это Лига чемпионов. Здесь ничего не прощается"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что красно-белые не смогли переключиться после недавней победы над "Краснодаром" (4:1) в чемпионате России. Специалист считает, что это сказалось на игре команды.

– Ничья – закономерный результат?

– Закономерный, незакономерный… Счет на табло! Но неужели нельзя было счет удержать, е-мое! Ребята, это Лига чемпионов. Здесь ничего не прощается.

– На ваш взгляд, победа над "Краснодаром" могла сыграть с подопечными Карреры злую шутку?

– Да, ребят, чемпионат России и Лига чемпионов – два разных турнира. Победу над "Краснодаром" нужно было быстро забыть и переключиться на Лигу чемпионов. А двигались спартаковцы почему-то не так, как в Краснодаре.

– Бросилось в глаза, что в первом тайме хозяева даже особо не прессинговали?

– Я же сказал, что команда должна была гораздо больше создавать. А кроме фланговых передач мы что-то ничего и не увидели. Ничего… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью с Горлуковичем